Bir günlüğüne jandarma komutanı oldu

Bilecik'in Vezirhan beldesinde bulunan Vezirhan Ortaokulunun başarılı öğrencilerinden Yağmur Nal, bir günlüğü Vezirhan Belde Jandarma Komutanlığı görevini yerine getirdi.

Vezirhan Belde Jandarma Komutanı Sabri Şafak'ın programına eşlik eden Yağmur Nal karakolda yapılan çalışmaları da takip ederek incelemelerde bulundu. Nal, bu ziyaretin meslek seçimi ile ilgili düşüncelerine büyük katkısı olduğunu ve için büyük bir deneyim olduğunu ifade etti.