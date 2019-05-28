Bir günlüğüne vali oldu

Stajyer Vali Avcu, bir gün boyunca Vali Şentürk ile birlikte liderlik becerilerine, özgüvenlerine, geleceklerini belirlemelerine katkı sağlayacak çalışmaları izleyerek, sosyal yaşamda valilik birimlerinin işleyişi hakkında bilgilendi. Vali Şentürk, stajyer valinin gün boyunca çalışmalarına refakat ettiğini ve öğleden sonra da koltuğa oturarak valilik yaptığını anımsatarak, şahıslar nezdinde projenin faydalı olacağına inandığını ifade etti. Öğrencilerin kamuyu tam olarak bilmediklerini ve kulaktan duyma bilgilere sahip olduklarını anlatan Vali Şentürk, “Uygulamalı eğitimle birebir tüm kurumların işleyişini, valiliğin işleyişini görüyorlar. Devletin ne olduğunu daha yakinen görebiliyorlar. Üniversite sınavlarına girecekler, o yönüyle mesleki tercihleri bakımından da tecrübelerine faydalı olacağını değerlendiriyorum. Bizim amacımız burada çocuklarımıza devleti, devletin kurumlarının işleyişini göstermek. Birebir uygulamalı eğitim yapmak. Bunu sadece resmi kurumlar nezdinde değil teknik birimler nezdinde de arzu ediyoruz. Valilik yapan belki biraz daha idarecilik tecrübelerine şahit oluyor ama diğer birimlerimizde çalışan çocuklarımız da hem teknik alanlarda hem de farklı sosyal alanların karşılanması anlamında yapılan çalışmalara şahitlik ediyorlar. Bundan sonra kendilerinin kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan bireysel ilişkilerinde de bu tecrübeleri çok faydalı olacaktır. Burada edindikleri tecrübeleri biz özellikle tüm okullardaki arkadaşlarıyla da paylaşmalarını arzu ediyoruz. Bu deneyimleri, hayatları boyunca unutamayacakları bir deneyim olacaktır. Onlar bizim geleceğimiz, bizden daha iyi noktalara çıtayı taşımaları gerekir. Onların yetişmesinde, henüz üniversiteye gitmeden lise ve ortaokul yıllarında bu stajların çok faydalı olacağını değerlendiriyoruz. Umut ediyoruz, yanılmayacağız. Ecdadına uygun geleceğini inşa edecek gençlerimiz yetişiyor. Çok daha iyileri yetişecek. Bu eğitim faaliyetlerin bir parçası. Yerinde eğitimlerle çok daha nitelikli gelecek kuşaklar yetiştirmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

''Valinin çalışma yelpazesi geniş''

Stajyer vali Yusuf Afşin Avcu, valilik makamının çok değerli bir makam olduğunu ve etrafında saygı duyan çok fazla insanın bulunduğunu belirterek, “Vali beyin çalışma yelpazesi o kadar geniş ki, ben sadece müdürlerle muhatap olduğunu sanıyordum ama gördüm ki halkla da muhatap, sanayicilerle de muhatap ve aynı zamanda da müdürlerle de muhatap. Yani çok yoğun bir işi var. Kendisinin bilgi birikimi çok yüksek. Bu yüzden bana bu şansı verdiği için kendisine teşekkür ederim. Diğer arkadaşlarıma da bu şansı verdiği için onlar adına da teşekkür ederim. Ben hukuk okumak istiyorum. Vali beyin tavsiyelerini de dinleyip, İstanbul veya Ankara'da üniversitelerinde de okuyabilirim.''

Vali Şentürk'ün ''Bilecik'te vali olsan ne yapardın?'' sorusunu cevaplayan stajyer vali Avcu, ''Yenilenebilir enerji imkanlarının artırılmasını isterim. Kömür yataklarımız var ama yeterli değil. Enerjide dışa bağımlıyız, doğalgaz olarak. Ama güneş panelleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanırsak, sanayiye birebir çözüm olabilir. Türkiye, dünyada en iyi güneşlenen ülkelerden biri. Avrupa'da lider olan Almanya, çok az güneş görmesine rağmen çok fazla güneş paneli kullanan bir ülke. Avrupa'nın lideri. Fakat Türkiye onun 4-5 katı güneşleniyor, yeterince kullanamıyoruz. Kullanırsak bence sanayimizde çok daha fazla ileriye gidebiliriz'' dedi.

Stajer vali Avcu, bazı kamu kurum ve kuruluşlarını arayarak, yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.