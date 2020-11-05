Bir günlük gelirini İzmir'deki depremzedelere bağışlayacak

Bilecik'te şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüsçü, aracının içine "Bu aracın bugünkü geliri İzmir'deki depremzedelere bağışlanacaktır" yazısını asınca, duyarlı müşteriler minibüs ücretlerinin yanı sıra fazladan da para vererek kampanyaya destek oldular.

Bilecik 11 M 0031 plakalı aracı ile minibüsçülük yapan Hüseyin Kandemir, geçtiğimi gün merkez üssü Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki deprem sorası depremzedelere bir fayda olmak için bir günlük hasılatını depremzedelere bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine bugün H4 hattında olan aracının içine "Bu aracın bugünkü geliri İzmir'deki depremzedelere bağışlanacaktır" yazısı astı. Ardından büyük taktir toplayan yazı sonrası müşteriler minibüs ücretlerinin yanı sıra fazla para vererek İzmir'deki depremzedelere destek oldular.

"Aracın tüm hasılatını İzmir'deki depremzedelere bağışlamaya karar verdim"

Herkesin böylesine bir felaket sonrası duyarlı olmaya davet eden minibüs şoförü Hüseyin Kandemir, "İzmir'de yaşanan deprem sonra depremzede kardeşlerimize, arkadaşlarımız bir nebzede olsun yardımla bulunmak amacıyla şu görmüş olduğunuz aracın tüm hasılatını İzmir'deki depremzedelere bağışlamaya karar verdim. Aracıma astığım yazı sonrası vatandaşlarımız çok büyük katkısı oldu. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Şehir içi dolmuşuna bindiği esnada aracın bugünkü kazancını İzmir'e bağışlanacağını öğrenen Semiha Ulusoy ise dolmuş ücretini vererek, "Benimde katkım olsun ücretimin üstü de sizde kalsın" diyerek İzmir'de ki depremzedelere yardımda bulundu.