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'Bir Kap Bir Kalp' projesi hakkında Vali Şentürk'e bilgi verdiler

Beşir Derneği Bilecik Temsilcisi Caner Özteke ve üyeleri Vali Bilal Şentürk’ü ziyaret etti.

Beşir Derneği Bilecik Temsilcisi Caner Özteke ve üyeleri Vali Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.


Heyet Vali Şentürk'e hayırseverlerden alınan bağış yemeklerini iftar vaktinde dar gelirli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla dernek tarafından başlatılan 'Bir Kap Bir Kalp' projesi hakkında bilgi verdi. Vali Şentürk'te bu tür projeleri desteklediklerini söyleyerek, derneğe duyarlıklarından dolayı teşekkür etti.

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