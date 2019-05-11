Bir kişinin yaralanmasına sebep olan sürücü olay yerinden kaçtı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanmasına sebep olan sürücü olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgilere göre kaza, Ertuğrulgazi Mahallesi 6 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Arif Furkan Uzun yönetimindeki 34 BMR 693 plakalı otomobil ile İstasyon istikametine seyir halindeki Mustafa Eker yönetimindeki 11 EM 203 plakalı otomobil hastane kavşağında çarpıştı. Kaza sonrası 11 EM 203 plakalı otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaçan sürücü İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda aracını İstasyon Mahallesi'nde park etmiş halde buldu. Çarpmanın etkisiyle 34 BMR 693 plakalı otomobilin içinde bulunan Menekşe Uzun hafif yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.