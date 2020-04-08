İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bir mahalle karantinaya alındı

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Akpınar Mahallesinde Korona virüs Covid-19 vakası çıkması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 22 Nisan’a kadar karantinaya alındı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Akpınar Mahallesinde Korona virüs Covid-19 vakası çıkması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 22 Nisan'a kadar karantinaya alındı.


Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Korona virüs Covid-19 vakası çıkması nedeniyle Akpınar Mahallesinde karantina uygulanmasına karar verdi. Nüfusu 529 olan mahalle gece yarısından itibaren giriş çıkışlara kapatıldı. Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında halkın evden çıkmaması gerektiği belirtildi. Dünyayı ve ülkemizi etkileyen salgın hastalığın yayılmasının önlenebilmesi, alınan kararlara tam anlamıyla uyulması, yakın temastan şiddetle kaçınılması, mecbur olmadıkça evden çıkılmamasıyla mümkün olacağının bilinmesi, vatandaşların bilinçli, sabırlı ve de etkin desteğiyle mümkün olabileceği ifade edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.