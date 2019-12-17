İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bir sporcu iki madalya

Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi sporcusu Onur Kuş, Ankara’da yapılan Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 3.

Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi sporcusu Onur Kuş, Ankara'da yapılan Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 3. ayak bölge maçlarının büyük erkekler kategorisinde birinci, genç erkekler kategorisinde ikinci oldu.


Ankara, İstanbul, Denizli, Eskişehir, Bilecik, Niğde, Hatay olmak üzere 7 ilden katılan 64 sporcu arasından, 1. ve 2.'liği Pazaryeri ilçesine kazandıran Onur Kuş'un başarısı ilçede büyük mutluluk yaşattı. Pazaryeri'nin 15 sporcu ile temsil edildiği turnuvada, yarışmaların çok çekişmeli geçtiğini belirten antrenör Aydan Yavuz; “2 ödül kazanan ve sonuna kadar mücadele eden tüm sporcularımı kutluyorum. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan maçlarda da başarı kazanabilmek için daha çok çalışacak ve milli takıma sporcu göndermek için mücadele vereceğiz” dedi.


Kulüp Başkanı Sedat Büyük ise 2 ödül kazanan sporcu Onur Kuş'u ve antrenör Aydan Yavuz'u tebrik edip, her ikisinin de ödüllendirileceğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.