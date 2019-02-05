Bir yıl içinde 3 partide görev aldı

Eski MHP Bilecik İl Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Yılmaz, İYİ Parti'nin ardından bu sefer de CHP'ye geçti.

Geçen yıl Ocak ayında MHP İl Genel Meclisi Üyesi olduğu sırada İYİ Parti Bilecik İl Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen ‘Tanışma ve Kaynaşma' toplantısına katılarak 'ihraç' istemiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edilen eski MHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Yılmaz, o dönem partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçmişti. Bilecik'te Millet İttifakı neticesinde İYİ Parti 31 Mart günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde kent merkezinden belediye başkan adayı ile İl Genel Meclisi üyesi adayı çıkarmama kararı almıştı. Bu sebeple 31 Mart'ta Bilecik'ten CHP amblemi ile 2'nci sıradan İl Genel Meclisi üyeliğine girecek olan İYİ Parti İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Yılmaz, CHP'ye geçti.

"Parti tüzükleri böyleymiş"

İHA muhabirine konuşan Yılmaz, İl Genel Meclisi üyeliği adaylığı için parti tüzüğü gereği CHP'ye geçmesinin istendiğini, bu sebeple CHP'ye geçtiğini söyledi.