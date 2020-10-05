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BİSİDAP'tan Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlaması

Bilecik Sivil Dayanışma Platformu (BİSİD) üyeleri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’u makamında ziyaret etti.

Bilecik Sivil Dayanışma Platformu (BİSİD) üyeleri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'u makamında ziyaret etti.


Bu yıl 'Cami ve İlim' temasıyla kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle BİSİD üyeleri Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'u makamında ziyaret ederek, hem haftaları kutladılar, hem de istişarelerde bulundular. Ardından Bilecik İl Müftülüğünde görev yapan Diyanet-Sen Bilecik İl Temsilcisi İbrahim Çelik, Türk Diyanet Vakıf-Sen Bilecik İl Temsilcisi Ahmet Cansız ve Diyanet Bir-Sen Bilecik İl Temsilcisi Necati Çalışkan'ı ziyaret eden BİSİD üyeleri din görevlilerinin sorunlarını ve Bilecik'e yapabilecekleri çalışmalar hakkında istişare ettiler.

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