Bisikletiyle 2 bin 500 kilometrelik yol kat edecek

Kazakistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıldönümü dolayısıyla ülkeler arası bisiklet turuna çıkan Damir Kushuyev, 2 bin 500 kilometrelik yol kat edecek.

Türkiye genelinde birçok ili gezerek bisiklet turu gerçekleştirecek Kushuyev'in son durağı Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan Bilecik oldu. Bilecik'te tarihi saat kulesi önünde Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ile bir araya gelen Damir Kushuyev, kentte hayran kaldığını söyledi. 'Büyük Şahsiyetlerin Ata Yurdu' isimli bisiklet turu kapsamında 2 bin 500 kilometrelik yol kat edecek olan Kushuyev, düzenlediği geziyle Türk ve Kazak kardeşliğini göstermek istediğini belirtti. Bilecik'te mola veren Kushuyev, ata toprakları olan Bilecik'te bulunduğu için büyük bir sevinç yaşadığını ifade ederek, ‘'Türkiye, ülkemizin bağımsızlığını ilk tanıyan kardeş bir ülkedir. 30 yıldır çok sıkı işbirliğimiz devam etmektedir. Türk kardeşler, büyük şairimiz Abay'a bir park ve bir anıt diktiler. Bu bizim ülkemize ve halkımıza olan derin saygıyı temsil etmektedir. Gezimizin bir diğer amacı da Türk halkında şükran duygularımızı belirtmek ve saygımızı sunmaktır” dedi.

Konuğu ile birlikte tarihi saat kulesi önünde hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Şahin, Kushuyev'i Bilecik'te ağırladıkları için duyduğu memnuniyeti belirterek, yolculuğunda başarılar diledi.

Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz, Kazakistanlı bisikletliye rehberlik ederek, Bilecik'in tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgiler verdi.