Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Engelliler Dayanışma Derneği üyeleri, gönüllü annelerin hazırladığı yemeklerle 'biz bize iftar' programını gerçekleştirdiler.

Dernek Başkanı İsmail Çelik iftar programı ile ilgili yaptığı açıklamada bu mübarek günlerde birlik beraberlik içinde birlikte oruç açmanın hazzını yaşadıklarını söyledi. Başkan Çelik, “Dernek üyelerimiz ve ailelerinin katılımıyla biz bize iftar programımızı hayırlısıyla gerçekleştirdik. Ramazan ayı bereketi birlik, beraberlik ve dayanışma amacıyla, dernek mutfağında gönüllü annelerin hazırladığı yemekleri davetimize icabet eden misafirlerimize ikram ettik. Dernek üyelerimiz engelli ve aileleri, Silikosiz mağduru engelliler ve Tıp 1 diyabetik ailelerin katılımı ile iftarımızı açtık. Ardından Matrak Çocuk Sanat Grubu Uğurcan Kurt, Kerem Öz, Kerem Keleş tarafından Hacivat Karagöz gölge oyunu gösterisi yapıldı. Katılanların eğlenceli dakikalar yaşadığı programımızın oluşmasına destek veren, tüm hayırseverlerimize ve bizlere yer desteği veren Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na teşekkür ediyorum. Üyelerimiz ve aileleri başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza iyi bayramlar diliyorum” dedi.