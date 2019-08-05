Bizim Hastane isimli tiyatro oyunu eğlenceli dakikalar yaşattı

BİLECİK (İHA) Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Engelliler Derneği ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle tiyatro gösterisi hazırlandı. Metristepe Kültür Merkezinde gerçekleşen 'Bizim Hastane' isimli oyun vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği ve Bozüyük Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle hazırlanan tiyatro gösterisinin eğitmenliğini tiyatro hocası Mert Testere yaptı. Çocuk tiyatrosu olarak hazırlanan oyun Engelliler Derneği kursiyerlerine eğlenceli dakikalar yaşattı. Farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan tiyatro gösterisi sosyal hayatta bir kez daha engel olmadığını gözler önüne serdiler.

Tiyatro gösterisine, Bozüyük Kent konseyi Başkan vekili Mecit Çakır, Kent konseyi Başkan Yardımcısı Mehmet Erkoç ve Ümit Kök, Bozüyük sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Gösterinin ardından Bozüyük Kent Konseyi Başkan vekili Mecit Çakır tarafından tiyatro hocası Mert Testere'ye plaket takdim edildi.

Bozüyük Engelliler Dernek Başkanı İsmail Çelik ise katılım sağlayan herkese teşekkür ederek, tiyatro hocası Mert Testere ve kursiyerleri başarılarından dolayı kutladı.