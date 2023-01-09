“Bizim Kızlar” 10. haftada Sakarya deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndü

Liginin 10. hafta maçları oynandı. 10. Grupta mücadele eden ve liderliğini 10. haftada da korumayı başaran Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı deplasmandan 3-0'lık galibiyetle döndü.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı Sakarya Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda Sakarya Ada Spor ile karşı karşıya geldi. Her 3 sette de üstünlüğünü hissettiren "Bizim Kızlar" 1. seti 16-25, 2. seti 12-25 ve 3. seti de 18-25'lik skorla kazandı. “Bizim Kızlar” 11. hafta maçını 15 Ocak 2023 Pazar günü Bozüyük Yeni Kapalı Spor Salonu'nda Bilecik Belediyesi Voleybol Takımı ile oynayacak.