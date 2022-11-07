“Bizim Kızlar” 3. haftada 3. galibiyetlerini aldı

Liginin 3 haftasında Sakarya Ada Spor ile karşı karşıya geldi.

Bozüyük Yeni Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve aynı zamanda kulüp Başkanı Ali Şahinoğlu, takıma sponsor olan fabrika yöneticileri, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü teknik ekibi ve voleybol sever Bozüyüklüler ilgi ile izledi. Voleybol severler için Cumhuriyet İlkokulu'nun önünden saat 13:00'ten itibaren Belediye otobüsleri ile ücretsiz ring seferleri düzenlendi. Başkan Bakkalcıoğlu maç öncesinde takım ile görüşerek takıma başarılar diledi. Yoğun bir seyirci desteği ile oynanan maçı "Bizim Kızlar" 1. seti 25-12, 2. seti 25-19 ve 3. seti de 25-11'lik skorla 3-0 kazandı. Maçın set aralarında sundukları cimnastik gösterileri ile beğeniyle izlenen Bozüyük Belediyesi cimnastik branşı sporcuları da voleybolcu ablalarına destek oldular. Galibiyetle biten maçın sonunda Kaymakam Öztürk, Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Fındık ve Şahinoğlu sahaya inerek “Bizim Kızlar”ı ve teknik ekibi tebrik etti. Geçtiğimiz hafta grup liderliğine yükselen “Bizim Kızlar” 3. galibiyetin ardından liderliğini sürdürüyor.