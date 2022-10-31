İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

“Bizim Kızlar” deplasmandan 3-0'lık galibiyetle döndü

Türkiye Kadınlar Voleybol 2.

Ligi'nde yer alan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, ligin 2. haftasında Düzce Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelerek maçı 3-0 kazandı.


Düzce, 18 Temmuz Spor Salonu'nda oynan maçı ilk seti 17-25, 2. seti 14-25 ve 3. seti 17-25‘lik skorlarla kazanan “Bizim Kızlar” 3-0'lık bir galibiyet elde etti.


"Bizim Kızlar" galibiyet sevincinin hemen ardından takım kaptanı Ayşe Gürel'in aldığı sürpriz evlilik teklifi ile de sahada farklı bir heyecan yaşadı.


Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, ligin 3. Haftasında da Ada Spor'a ev sahipliği yapacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.