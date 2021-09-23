Bizim Kızlar hazırlık maçında 3-1 galip geldi

Ligi'nde mücadele edecek olan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı 2021-2022 sezonunun ilk hazırlık müsabakasını Bilecik Belediyespor Voleybol Takımı ile yaptı.

Bozüyük Kapalı Spor Salonu'nda oynanan ve dostça geçen mücadeleyi 'Bizim Kızlar' lakaplı Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı3-1 kazanarak 16 Ekim'de başlayacak maçlar öncesinde iyi bir prova yapmış oldu. Maçı her iki takımın teknik heyeti ile taraftarlar büyük bir heyecanla izledi.