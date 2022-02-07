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"Bizim Kızlar" İzmit Spor'u 3-2 yendi

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadınlar Voleybol Takımı; Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.

liginde 16. hafta müsabakasını İzmit Spor ile oynadı.


İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma "Bizim Kızlar"ın galibiyeti ile sona erdi. Oldukça çekişmeli geçen ve 2-3 sona eren maçta set sayıları (18-25) (25-16) (16-25) (25-18) olurken son seti (9-15) alan "Bizim Kızlar" maçı kazanmayı başardı. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadınlar Voleybol Takımı grubunda 5. sırada yer alıyor.

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