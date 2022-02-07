"Bizim Kızlar" İzmit Spor'u 3-2 yendi

liginde 16. hafta müsabakasını İzmit Spor ile oynadı.

İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma "Bizim Kızlar"ın galibiyeti ile sona erdi. Oldukça çekişmeli geçen ve 2-3 sona eren maçta set sayıları (18-25) (25-16) (16-25) (25-18) olurken son seti (9-15) alan "Bizim Kızlar" maçı kazanmayı başardı. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadınlar Voleybol Takımı grubunda 5. sırada yer alıyor.