“Bizim Kızlar” yarı finaller için hazırlanıyor

Lig'inde başarıyla mücadele ederek grubunu ve çeyrek finalleri lider olarak tamamlayan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı 1. lige yükselme maçlarının yarı finalleri için Amasya'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Yarı final müsabakalarına Amasya Spor Salonu'nda yaptıkları antrenmanlarla hazırlanan “Bizim Kızlar” ilk maçlarını 18 Mart 2023 Cumartesi günü Amasya Spor Salonu'nda saat 18:30'da Beykoz Belediyesi ile oynayacak. “Bizim Kızlar” Pazar günü saat 16:30'da Mehmet Erdem Marmara Akademi Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelirken grubunun 3. ve son müsabakasını da Pazartesi günü saat 17:30'da Sultan Spor Voleybol Takımı ile oynayacak. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı'nın yarı final müsabakaları Bozüyük Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçeceği tahmin edilen yarı finaller öncesinde takımın çalışmaları hakkında bilgi veren Bozüyük Belediyesi eğitmeni ve takım antrenörü Mustafa Türkmen, gayelerinin yarı final grubundan çıkmak olduğunu belirterek “Heyecanlı bir turnuva, ilk hedefimizi gerçekleştirdik. Sıradaki hedefimiz daha iyi bir oyun ortaya koyarak yarı final grubundan çıkmak. Takım olarak gerekli motivasyon ve inanca sahibiz. Biz takım olarak her geçen gün eksiklerimizi gidermek ve daha iyi performans sergilemek adına çok çalışıyoruz. Yarı final maçlarında başarılı olacağımıza inanıyoruz.” dedi.