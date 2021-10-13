"Bizim Kızlar"dan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

Liginde ilçeyi temsil edecek olan Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, hafta sonu başlayacak olan yeni sezon öncesinde Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret ederek kulübün yeni sezon formasını takdim etti.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, teknik heyet ve sporcular Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Kulüp yöneticileri ve sporcular Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet ettiler. Takım antrenörleri Başkan Bakkalcıoğlu'na yaptıkları çalışmaları anlatarak Cumartesi günü başlayacak yeni sezon maçları için yapılan hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Başkan Bakkalcıoğlu'na, takıma verdiği destek için teşekkür eden kulüp yöneticileri ve sporcular kulübün yeni sezon formasını takdim ettiler.

Başkan Bakkalcıoğlu'da takıma 2. Ligde başarılar dilerken “Bizim Kızlar" Liginde ilimizi ve ilçemizi başarıyla temsil ederek gururumuz olacaklar. Kendilerine başarılar diliyorum” dedi.