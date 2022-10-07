'Bizim Kızlar'dan Milletvekili Yaşar Tüzün'e ziyaret

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2'nci Ligi'nde Bozüyük'ü temsil edecek olan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ü ziyaret etti.

Milletvekili Yaşar Tüzün'ü Türkiye Büyük Millet Meclisi makamında ziyaret eden voleybol takımı ve teknik heyet, milletvekili ile bir süre görüşerek sohbet etti. Takım antrenörleri Milletvekili Tüzün'e yaptıkları çalışmaları anlatarak yeni sezon maçları için devam eden hazırlıklar hakkında da bilgi verdi. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Tüzün'ün takıma verdiği destekler için de teşekkür edildi. Ziyarette konuşan Milletvekili Tüzün, “Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımını Meclis'te misafir etmenin mutluluğunu yaşadım. Kızlarımıza bu sezon ve spor hayatlarında üstün başarılar diliyorum.” dedi.

Milletvekili Tüzün ile hatıra fotoğrafı çektiren takım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'na da katılarak toplantıyı bir süre izledi.

23 Ekim 2022 Pazar günü başlayacak olan yeni sezon öncesinde Ankara'da hazırlık maçlarına da çıkan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, lige güzel bir başlangıç yapmak için hazırlıklarını sürdürüyor.