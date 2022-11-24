Boş kalan başkanlık görevi Mahir Küçük'e emanet edildi

Pazaryeri AK Parti İlçe Başkanlığı görevi Mahir Küçük'e emanet edildi.

2002 Ak Partinin kuruluşunda ve ilk ilçe başkanlığında bulunan Küçük, Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç ve İl Koordinatörü Necati Karagöz ile birlikte yapılan istişareler sonucunda Pazaryeri İlçe Başkanı olarak görevlendirildi.

Mahir Küçük, 15 gün içerisinde yeni yönetim kurulunu oluşturup genel merkeze sunması ve onay almasıyla faaliyetlere kaldığı yerden devam edecek.