İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boş sulama havuzuna düşen adam yaralandı

Bilecik’te boş sulama havuzuna düşen vatandaş yaralandı.

Bilecik'te boş sulama havuzuna düşen vatandaş yaralandı.


Alınan bilgiye göre Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü Değirmenler Mevkiinde ikamet eden 58 yaşındaki Adnan Kayalı, evinin önünde bulunan boş sulama havuzuna 2metre yükseklikten düşerek yaralandı. Yaralı Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından düştüğü sulama havuzundan çıkarıldı. Yaralı Kaya, olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.