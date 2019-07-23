Boş sulama havuzuna düşen adam yaralandı

Bilecik'te boş sulama havuzuna düşen vatandaş yaralandı.

Alınan bilgiye göre Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü Değirmenler Mevkiinde ikamet eden 58 yaşındaki Adnan Kayalı, evinin önünde bulunan boş sulama havuzuna 2metre yükseklikten düşerek yaralandı. Yaralı Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından düştüğü sulama havuzundan çıkarıldı. Yaralı Kaya, olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.