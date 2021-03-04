Bozcaarmut Göleti ve Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda kamp çadırı kurmak, piknik yapmak yasağı devam edecek

Pazaryeri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Bozcaarmut Göleti ve Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda kamp çadırı kurmak, piknik yapmak yasağının devamına karar verdi.

Kurul, Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak başkanlığında toplanarak, ilçedeki kontrollü sosyal hayat süreci ile ilgili kararlar alındı. İlçenin en önemli turizm yerleri olan Bozcaarmut Göleti ve Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda toplum sağlığı açısından oluşan riski yönetmek ve korona virüsün yayılım hızını kontrol altına almak amacıyla kamp yapmak, çadır kurmak, balık tutmak, piknik yapmak ve benzeri faaliyetlerin durdurulmasının devamına karar verildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ayrıca, kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları doğrultusunda, Bursa, Bahattin Şeker caddeleri, çarşı meydanı, pazar alanında vatandaşların sigara içmek gerekçesiyle maskeleri çıkarmaması kararını aldı.

İlçe Kaymakamı Berker Çırak, ilçesindeki kontrollü sosyal sürecin başlaması ile birlikte ilçe halkına alınan tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulunarak maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlattı.