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Bozcaarmut köyünün içme suyu şebekesi yenileniyor

Bozcaarmut köyünün 7 bin metre içme suyu şebekesi devlet vatandaş işbirliği içerisinde yenileniyor.


Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bağlı Bozcaarmut Köyünde Köylerde Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) tarafından Köy Alt Yapısını Destekleme Projesi kapsamında 7 bin metre içme suyu şebekesi devlet vatandaş işbirliği içerisinde yenileniyor. Bozcaarmut Köyündeki su şebekesinin yenileme çalışmaları devam ederken İlçe Kaymakamı Berker Çırak ve Birlik Müdürü Adem Tekin, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, Köy Muhtarı Rıza Aydın'dan çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Köy Muhtarı Rıza Aydın, içme suyu hattının yenilenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

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