BOZGİDED'ten Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

Bozüyük Girişimciliği Destekleme Derneği (BOZGİDED) yönetici ve üyeleri, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Bozüyük Girişimciliği Destekleme Derneği Başkanı Yılmaz, Başkan Bakkalcıoğlu'nu tebrik ederek, "İlçe adına güzel işler yapacağına inanıyoruz ve her zaman girişimcilik adına size destek olmaya hazırız" dedi. Başkan Bakkalcıoğlu'na görevinde başarılar dileyen Yılmaz Başkan Bakkalcıoğlu'na plaket takdim etti.

Başkan Bakkalcıoğlu da dernek üyelerine ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Bozüyük Girişimciliği Destekleme Derneği Başkanı Yılmaz'ın takdim ettiği plaketin üzerinde yer alan Mustafa Kemal Atatürk'ün “Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar evvela haysiyetlerini sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar” sözü dikkat çekti.