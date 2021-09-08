BOZSİAD Başkanı Öztekin'den Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

BOZSİAD Başkanı Hakkı Öztekin ve yönetim kurulu üyeleri, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Bozüyük Sanayici ve İş Adamları Derneğinin geçtiğimiz ay yapılan genel kurul toplantısında başkan seçilen BOZSİAD Başkanı Hakkı Öztekin ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet eden Öztekin ve beraberindekiler çalışmaları hakkında bilgi verdi. Karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu BOZSİAD Başkanı Öztekin ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Öztekin'e ziyaretin anısına plaket takdiminde bulunan, Nutuk ve Türk Bayrağı hediye eden Başkan Bakkalcıoğlu, Öztekin ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde kolaylıklar diledi.