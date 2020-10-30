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Bozüyük 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını gecede kutladı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle gece saatlerinde ’Cumhuriyet Konvoyu’ düzenlendi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle gece saatlerinde 'Cumhuriyet Konvoyu' düzenlendi. Konvoya katılım yüksek oldu.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'inci yıl dönümü nedeniyle Bozüyük'te 'ES-ES Bando'nun seslendirdiği marşlar eşliğinde yapılan şehir turu yoğun ilgi gördü. Etkinliklere katılan Bozüyüklüler Cumhuriyet Bayramını büyük bir coşkuyla kutladı. İlçede kapalı pazar yeri otoparkında devam eden program da şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunması ile başladı. Kutlamalar ardından ES-ES Bando eşliğindeki İzmir Marşı'nın hep bir ağızdan söylenmesi ile doruğa çıktı. Programın devamında ise hep birlikte “Dersimiz Atatürk” filmi izlendi.

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