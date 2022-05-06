Bozüyük Aksutekke Köyü'nde geleneksel hıdrellez şenliği

Bozüyük ilçesine bağlı Aksutekke Köyü'nde insanları bir araya getirerek birlik ve beraberliği pekiştirmek, gelenek ve göreneklerin yok olmasını önlemek amacıyla Hıdırellez Şenliği düzenlendi.

Her yıl 6 Mayıs tarihinde düzenlenerek geleneksel hale gelen Hıdrellez Şenliği Aksutekke Köyü okul bahçesinde yapıldı. Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Aksutekke Köyü Muhtarı Mustafa Gacarlar “Köyümüzde her yıl geleneksel olarak 6 Mayıs tarihinde kutladığımız ve yıllardır süregelen geleneğimizi sürdürüyoruz” dedi. Hıdrellez Şenliğinde okunan Mevlid-i Şerifin ardından misafirlere yemek ikramı yapıldı. Hıdırellez Şenliği'ne Bilecik Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, İl Genel Meclis Üyeleri Hüseyin Elmas ve Osman Çetin, siyasi parti temsilcileri, çevre köylerden ve Bozüyük'ten gelen vatandaşlar ile köy halkı katıldı. Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu Hıdırellez Bayramı'nı kutlayarak Hıdırellez'in sağlık, bolluk ve bereket dolu günler getirmesini temenni etti.