Bozüyük Avcıbaşı Atış Müsabakaları renkli görüntülere sahne oldu

Bozüyük'te düzenlenen ve bayanlarında yoğun ilgi gösterdiği Avcıbaşı Atış Müsabakaları renkli görüntülere sahne oldu.

Bozüyük Belediyesi, Kent Konseyi ve Bozüyük Avcılık, Atıcılık ve Okçuluk İhtisas kulübü tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte kupalar müsabakaların ardından sahiplerini buldu. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Kayacık, Bozüyük Avcılık, Atıcılık ve Okçuluk İhtisas Kulübü Başkanı Nadir Koparan ve çeşitli illerden katılan avcıların yoğun ilgi gösterdiği turnuva Trap, Pet Şişe ve Mini Pet Şişe, Tavşan ve Bayanlar atışları olmak üzere 4 farklı branşta yapıldı. Bir şenlik havasında geçen turnuvada katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Eczacıbaşı arkası Nanedere mevkiinde gerçekleştirilen turnuvanın ardından dereceye giren atıcılara ödülleri takdim edildi. Bozüyük Avcılık, Atıcılık ve Okçuluk İhtisas Kulübü Başkanı Nadir Koparan, Başkan Bakkalcıoğlu'na destekleri nedeniyle teşekkür ederek plaket takdim etti. Başkan Bakkalcıoğlu da tüm yarışmacıları tebrik ederek katılım gösteren herkese teşekkür etti.