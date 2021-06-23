Bozüyük bayan voleybol takımı iyi oynadığı müsabakayı kaybetti

Lig Bayanlar Voleybol Lig'ine yükselmek için final müsabakalarının ikinci maçını da iyi oynamasına rağmen kaybetti.

Kütahya Spor Salonu'nda Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bayan voleybol takımı, Bayanlar 2. Lig'e yükselme bölgesel lig final müsabakalarında Manisa temsilcisi Seramiksan Spor ile karşılaştı. Maçı kazanmak için yoğun bir gayret sarf eden ve özellikle son 2 seti oldukça çekişmeli geçen müsabakanın sonunda Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bayan voleybol takımı maçı 15-25, 23-25 ve 23-25'lik setlerle 3-0 kaybetti. Büyük bir heyecanla izlenen maçta takımı, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Şahinoğlu ve Vedat Kazıcı ile Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayberk Gazozcu yalnız bırakmadı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı final grubundaki 3'üncü maçını Bursa Büyükşehir Belediyesi bayana voleybol takımı ile oynayacak.