İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, asker eğlencesine katıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Yediler Mahalle Konağı’nda düzenlenen asker eğlencesine katıldı.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Yediler Mahalle Konağı'nda düzenlenen asker eğlencesine katıldı.


Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İç Köy Mahallesi sakinlerinden Hakan Tabar ve İbrahim Ölçer'in akser eğlencesine katılarak gençlere hayırlı tezkereler temennisinde bulundu. Gençlerin aileleri ile de görüşen ve “Allah kavuştursun” diyen Başkan Bakıcı, askerliğin her Türk evladının vatani bir görevi olduğunu söyledi. Kınalı kuzuların, Türk milletinin gönlünde özel bir yere sahip olduğunu da belirten Başkan Bakıcı, “Rabbim tüm vatan evlatlarına hayırlı vazifeler, hayırlı tezkereler nasip eylesin, ordumuzu her daim muzaffer kılsın. Rabbim görevlerini layıkıyla yapıp yurda dönmeyi nasip etsin inşallah” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.