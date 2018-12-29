Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'dan yeni yıl mesajı

Başkan Bakıcı, mesajında “Olumlu ve olumsuz gelişmeleriyle, acı ve tatlı hatıralarıyla 2018'i geride bırakırken, yeni umut ve beklentilerle 2019'a giriyoruz. Herkesin yeni yılını en samimi duygularımla kutluyor, yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, barış, huzur ve refah getirmesini diliyorum” dedi.

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi;

“Yeni bir yıla daha Bozüyüklü hemşehrilerimle birlikte girmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu onurlu görevi devir aldığımız günden bu yana modern belediyecilik anlayışı ile şekillendirerek hayata geçirdiğimiz projelerimizle daha modern ve daha güzel bir Bozüyük için, hemşehrilerimiz için gece gündüz demeden, saat mefhumu gözetmeden var gücümüzle çalıştık. 2019'u da ilçemizde birçok alanda gerçekleştireceğimiz yeni projelerimizle daha yüksek hedeflere taşımak üzere çalışmalar yapacağımız bir yıl olarak hedefliyoruz. Ülkemizin daha kalkınmış, güçlenmiş, itibarı yükselmiş, 2023 hedeflerine odaklanmış ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine çıkması için daha çok çalışmamız gerektiği bilinci ile var gücümüzle yılmadan çalışmaya, yeni projeler üretmeye devam edeceğiz. Umutlarımıza hep birlikte, elele, birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek kavuşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 2019 yılının, birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği, milletimizin bir arada ve kardeşçe yaşama arzusunun doruğa ulaştığı, toplumsal dayanışma duygularımızın pekiştiği, terörden ve şiddetten uzak, barışı, huzuru, başarıyı, refahı, bolluğu ve bereketi, ülkemiz ve tüm insanlığa parlak bir geleceği müjdeleyen bir yıl olmasını diliyorum. Rabbim inşallah, yeni yılın tüm İslam âlemindeki kardeşlerimize her anını en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin.”