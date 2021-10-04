Bozüyük Belediye Meclisi ekim ayı toplantısı yapıldı

Bozüyük Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı pandemi kurallarına uygun olarak yapılırken toplantıda Çarşı Mahalle'de var olan "Yaz” sokağa geçtiğimiz Nisan ayında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Çarşı Mahalle'nin 43 yıllık muhtarı Bedri Yaz'ın ismi verilerek “Muhtar Bedri Yaz Sokak" olarak değiştirildi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu başkanlığında yapılan toplantıda 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda imar ile ilgili 5 madde oy birliği ile imar komisyonuna sevk edilirken ilçede Çarşı Mahalle'de var olan Yaz Sokak isminin 'Muhtar Bedri Yaz Sokak' olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Ekim ayı meclis toplantısında son olarak imar komisyonuna sevk edilen konular görüşülerek karara bağlandı.