Bozüyük Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı

Metristepe Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda yeni seçilen üyeler yerlerini alırken, 17 gündem maddesi görüşüldü. Toplantı; Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimiz ve büyüklerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Meclis açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu; “31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından yerel yönetimlerimiz oluştu ve bugün ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. 5 yıllık görev süremizde Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Belediye Meclisi'nde görev alan tüm meclis üyelerini tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum” dedi.

Programın devamında ise yoklama yapılarak gündemdeki maddeler okundu. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu tarafından başkanlık makamı adına T plaka yönetmeliğinin hazırlanması konusunda yazılı bir önerge verildi. Meclis toplantısına davet edilen mahalle muhtarları ile ilgili olarak da bilgi veren Başkan Bakkalcıoğlu “Şu anda bu yerel seçimlerde 10 mahallemizde seçilen muhtarlarımızı da aramızda görüyorsunuz. Biz muhtarlarımızı belediye meclisinin doğal üyesi olarak görüyoruz. Bu yasalarda olmayabilir, ama biz meclis toplantılarında 10 muhtarımıza gündemle birlikte çağrı göndereceğiz. Ben muhtarlarımızdan da kendi aralarında bir sözcü seçip, bize bildirmelerini rica edeceğim. Mahallelerle ilgili sorunlar tartışılırken istediğiniz kadar söz vereceğiz. Zaten sizlerde gündemden takip edeceksiniz. Bizim ayrıca 4. bir grubumuz olun istiyoruz” dedi.

Toplantıda daha sonra gündemin 1. Maddesinde yer alan Belediye Meclis Başkan Vekili Seçimi kapalı oylama usulü ile yapılarak göreve CHP grubundan İsmail Özcan ve Hıdır Akyürek seçildi. Ardından kapalı oylama usulü ile Belediye Meclisi katip üyeliklerine CHP grubundan Fatma Ersöz ve Tuncay Sapan, Encümen Üyeliğine CHP grubundan Yavuz Bektaş ve Sezai İnci, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine CHP grubundan İsmail Yemen, Ayhan Uçan ve AK Parti grubundan Abdurrahman Kırgız, İmar Komisyonu Üyeliğine CHP grubundan Salih Gazozcu, Ömer Çoban ve AK Parti grubundan Mehmet Doğan Tunç seçildi. Ardından belediyeler birliklerine yapılan üyelik seçimleri açık oylama usulü ile yapılarak CHP Grubundan Marmara Belediyeler Birliği'ne Ali Şahinoğlu, Tarihi Kentler Birliği üyeliğine İsmail Özcan ve Bilecik Belediyeler Birliği üyeliğine İsmail Yemen seçildi. Toplantının devamında gündemin 9. Maddesinde yer alan İç Anadolu Belediyeler Birliğine üye olunması konusu görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Çiftçi Malları Koruma ve Çiftçi Malları Murakabe Heyetine 5 asil ve 5 yedek üye seçimi konusu görüşülerek Çiftçi Mallarının Korunması heyetine asil üye olarak Bozüyük Ziraat Odası tarafından önerilen; Hakkı Çatman, Alaattin Uyar, Alaattin Türbe, Ahmet Tabar, Ali Çatman seçilirken Çiftçi Malları Murakabe Heyetine de asil üye olarak yine Bozüyük Ziraat Odası tarafından önerilen; Şükrü Çetiner, Ahmet Kılıç, Ahmet Girgin, Mesut Kocabaş, Ali Karal seçildi.

Meclis toplantısında daha sonra Belediye Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan rapor Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından okunarak meclise sunuldu. Gündemin 12. Maddesinde yer alan 2018 yılına ait Faaliyet Raporu görüşülerek rapor görüşme sırasında hazır bulunan Meclis Üyelerince oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin 13. Maddesinde yer alan 2019 yılı Belediye Meclisi aylık tatilinin, toplantılara ait gün ve saatin belirlenmesi konusu görüşülerek toplantıların her ayın ilk Pazartesi günü saat 14:00'te yapılması ve Meclisin Temmuz ayında tatil olması oy birliği ile kabul edildi.

Daha sonra Belediyede istihdam edilen kamu görevlisi personele, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32.maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Sosyal Denge Tazminat Sözleşmesi'nin yenilenmesi için Belediye Başkanı'na Belediye Meclisi'nden yetki verilmesi, sosyal denge tazminatı ödenebilmesi için yetkili memur sendikası ile görüşme yapılmasına ve sözleşme metni imzalanabilmesi için Belediye Başkanı olarak yetki verilmesi talebi görüşülerek kabul edildi.

Gündemin 15. Maddesinde yer alan Belediye Meclisinin 10.04.2015 tarih ve 57 sayılı kararına istinaden Bozüyük Vakıfbank Şubesinde açılan yapı ruhsatı ağaç dikim hesabında toplanan ağaç bedellerinin belediyemiz cari hesaplarına alınarak belediyemiz harcamalarında kullanılması ve yıl sonunda aynı hesabın tamamlanması konusu görüşülerek kabul edildi.

Mecliste daha sonra Belediye İmar Komisyonuna sevk edilen 3 konu görüşülerek maddeler ile ilgili olarak İmar Komisyonu'nun talep ettiği ek süreler oylanarak kabul edildi.

Toplantıda son olarak Başkanlık Makamı tarafından verilen önergede yer alan T Plaka yönetmeliğinin hazırlanması konusu oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun Belediye Başkan Yardımcılıklarına Belediye Meclis üyelerinden Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu'nun görevlendirildiği bilgisini vermesinin ardından sona erdi.