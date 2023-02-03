Bozüyük Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısını yaptı

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda 4 gündem maddesi görüşüldü. Gündemin ilk sırasında yer alan “BEBKA Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının açık bulunan 2023 yılı Mali Destek Programları, 2023 yılı Teknik Destek Programları, 2023 yılı Fizibilite Destek Programlarına, AB Hibe Programlarına, yurt dışı ülkelerin hibe programları çerçevesindeki hibe teklif çağrıları ile Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıklarının, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının teşvik çerçevesindeki proje karşılığı hibe ve destek programlarına proje sunulmasına ve talebin başarılı olması durumunda faaliyetin uygulanmasına, sunulan faaliyette kurum / kuruluşumuzu temsile, ilzama ve talebe ilişkin belgeleri imzalama hususunda Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na yetki verilmesi konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Ardından Belediye İmar Komisyonuna sevk edilen konular görüşülerek karara bağlandı. Daha sonra gündemin 3. sırasında yer alan ve Ocak ayı meclis toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen konular görüşüldü. Bunlara göre; “2023-2024 yılı eğitim ve öğretim dönemi süresince ilçemiz sınırları içerİsinde ikamet eden ve ilköğretim okullarının 1.Kademesi ve 1.Kademesi ile birlikte aynı binada eğitim gören 2.Kademedeki (5.6.7. ve 8. Sınıf) çocuklarımızın beslenmesine bir nebze katkıda bulunabilmek için haftada iki gün süre ile belediye tarafından belirlenecek liste ile çorba, simit, poğaça, açma, sandviç, kek gibi unlu mamüllerden; süt, ayran, meyve suyu ve buna benzer içecekler ile meyve, kuruyemiş gibi yiyeceklerden oluşan gıda desteği verilmesine ve “İlçe sınırları içersinde ikamet eden ve mali durumu iyi olmayan ailelere bir nebze olsun katkı sağlamak amacıyla Belediye Başkanlığımız tarafından hazırlanan ve Sayıştay Başkanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren T.C. Bilecik İli Bozüyük Belediyesi Nakdi Yardım Uygulama Yönetmeliği (CANSUYU) çerçevesinde yapılan müracaatlar sonucu yapılacak olan inceleme ve değerlendirmelerin daha adil yapılabilmesi için kullanılan kriter cetvelinde ekte belirtildiği şekilde değişiklik ve ilavelerin yapılması ve yapılan bu ilave değişikliklerin Sayıştay Başkanlığı onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verildi.

Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen son konuda ise “Bozüyük Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi ekmek fırınında satılan 250 gr. ekmeğin üretim maliyetlerinde meydana gelen artışlar nedeniyle satış fiyatının 3,00 TL olarak belirlenmesine, oy çokluğuyla karar verildi.

Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından Başkan Bakkalcıoğlu, muhtarlarla görüşerek istek ve taleplerini dinledi. Muhtarlar mahallelerine yapılan çalışmalar için Başkan Bakkalcıoğlu'na teşekkür ederken yeni taleplerini ve sorunlarını da ilettiler. Şubat ayı meclis toplantısına ilçe siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Yusuf Paçacı ve il yönetimi de izleyici olarak katıldı.