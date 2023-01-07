Bozüyük Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda 10 gündem maddesi görüşüldü. Gündemin ilk sırasında yer alan “Belediye Meclis üyeleri arasından Denetim Komisyonunun kurulmasının görüşülmesi” maddesine istinaden denetleme komisyonuna 5 üyenin seçilmesi oy birliği ile kabul edilirken yapılan kapalı oylamada Denetim Komisyonuna Fatma Ersöz, Seçil Manav, Yavuz Bektaş, Harun Orhan Top ve Adnan Özel seçildi. Ardından sözleşmeli personelin ücretleri konusu, Belediyede “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin” 24. maddesi hükümleri doğrultusunda “Geçici İşçi” pozisyonlarının 2023 Mali Yılı için belirlenmesi konusu, ilçeyi başarıyla temsil ederek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren, derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere antrenörlere; ödül verilmesi için Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na yetki verilmesi konusu oy birliği ile kabul edildi. Ardından ilçe sınırları içerisinde bulunan ilköğretim okullarında eğitim görmekte olan öğrencilerimize eğitim süresi boyunca haftanın iki günü sıcak çorba ve ekmek ikram edilmesi konusu, Bozüyük Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi ekmek fırınında satılan 250 gram ekmeğin üretim maliyetlerinde meydana gelen artışlar nedeniyle satış fiyatlarının görüşülmesi konusu oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi. Gündemin 8. Maddesinde yer alan “Tramvay sisteminde 3 adet tramvayın test sürüşleri devam etmekte olup, test sürüşleri ve sistem tamamlanıncaya kadar geçecek sürede tramvay ile yapılacak yolcu taşınması hizmetinin ücretsiz olarak sürdürülmesi konusu oy çokluğu ile kabul edilirken Tekke Mahallesinde Cemevi yapılması amacı ile imar planı değişikliği talebi oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda son olarak Belediye İmar Komisyonuna sevk edilen konular görüşülerek karara bağlandı.

Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından Başkan Bakkalcıoğlu, muhtarlarla görüşerek istek ve taleplerini dinledi. Muhtarlar talepleri doğrultusunda mahallelerine yapılan çalışmalar için Başkan Bakkalcıoğlu'na teşekkür ederken yeni taleplerini ve sorunlarını da ilettiler.