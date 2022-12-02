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Bozüyük Belediye Meclisinin Aralık Ayı Toplantısı yapıldı

Bozüyük Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığında yapıldı.


Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda 5 gündem maddesi görüşüldü. Toplantının sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, muhtarlarla görüşerek istek ve taleplerini dinledi, Meclis üyelerinin sorularını yanıtladı. Muhtarlar talepleri doğrultusunda mahallelerine yapılan çalışmalar için Başkan Bakkalcıoğlu'na teşekkür ederken yeni taleplerini ve sorunlarını da ilettiler. Yediler Mahalle Muhtarı Ramazan Taylan, yaşanan sel sonrasında selden zarar gören vatandaşlara yapılan yardımlar konusunda Başkan Bakkalcıoğlu'na teşekkür ederek “Başkanım, mahallemizdeki sel olayından sonra vatandaşlarımızın tadilat tamirat işleri bitirildi ve eşyaları alındı. Bunun için size ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.

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