Bozüyük Belediye Tiyatrosu 2. dönem mezunlarını verdi

Bozüyük Belediye Tiyatrosu sahneledikleri oyunlar ve Sanatevi'nde düzenlenen çeşitli atölyeler ile son derece önemli işlere imza atmaya devam ederken; Belediye Tiyatrosu sanat yönetmenlerinden eğitim alan 2. dönem öğrenciler sertifikalarına kavuştu.

Deneyimli bir eğitmen kadrosu tarafından Sahne ve Oyuculuk, Geleneksel Türk Tiyatrosu, Çocuk Tiyatrosu, Ses ve Konuşma, Şan, Dans, Doğaçlama gibi uygulama derslerinin yanı sıra, Yönetmenlik, Dünya Tiyatro Tarihi, Türk Tiyatro Tarihi, Oyun Yazarlığı ve Dramaturji gibi kuramsal dersler alan öğrenciler 2 yıllık ücretsiz eğitimlerini başarıyla tamamladılar. Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde düzenlenen etkinlikte sertifikalarını alan kursiyerler kendilerine bu imkanı sağlayan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu' na teşekkür ettiler.