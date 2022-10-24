Bozüyük Belediye Tiyatrosu 4'üncü dönem seçmeleri yapıldı

Bozüyük Belediyesi bünyesinde 2019 yılında kurulan tiyatronun 4'üncü dönem seçmeleri Metristepe Kültür Merkezi'nde yapıldı.

18-35 yaş aralığında olan ve tiyatroya ilgi duyanların yoğun ilgisiyle karşılaşan seçmelere katılan oyuncu adayları dans, şan, genel kültür ve sahne sınavlarında kendilerini gösterdiler. Sınav sonunda başarılı olan öğrenciler yeni sezonda Bozüyük Belediye Tiyatrosu bünyesinde ücretsiz olarak sahne, çocuk tiyatrosu, ses-konuşma, şan, dans, tiyatro tarihi ve oyun inceleme eğitimi alacaklar. İlk yılı başarıyla tamamlayan öğrenciler ise eğitimlerine bir üst sınıfta devam etmeye hak kazanacaklar.

4'üncü dönem seçmeleri kazanan adaylar bugün Bozüyük Belediyesi sosyal medya hesaplarından duyurulacak.