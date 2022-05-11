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Bozüyük Belediye Tiyatrosu minik sanatseverlerle buluşuyor

Bozüyük Belediye Tiyatrosu’nun müzikli çocuk oyunu “Kostüm Odası” minik tiyatro severlerle buluşmaya devam ediyor.

Bozüyük Belediye Tiyatrosu'nun müzikli çocuk oyunu “Kostüm Odası” minik tiyatro severlerle buluşmaya devam ediyor.


İlk gösterimi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Bozüyük Belediyesi Çocuk Şenliği etkinlikleri çerçevesinde yapılan oyunu minikler beğeni ile izleniyor. Bozüyük Belediye Tiyatrosu'nun ilk çocuk oyunu olan “Kostüm Odası” her hafta Çarşamba günleri Metristepe Kültür Merkezi'nde 11:00 ile 14:00 saatlerinde 2 seans olarak çocuklarla buluşuyor. Minik sanatseverlerin heyecanla izlediği oyunun bugünkü seanslarını Türkoğlu Anaokulu öğrencileri ile Sınav Koleji ana sınıfı ve ilkokul öğrencileri keyifle izledi.

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