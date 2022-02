Bozüyük Belediye Tiyatrosu perdelerini açıyor

Pandemi koşulları sebebiyle perde açılışını erteleyen Bozüyük Belediye Tiyatrosu (BBT) 2022'nin başında Bozüyük seyircisiyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Belediye Tiyatrosu, her sene sınavla aldığı öğrenciler arasından mezun olan öğrencileri ile 2022 yılının ilk oyunu olan “Bu Toprağın Çocukları Buluşuyor” prömiyeri için son hazırlıklarını sürdürüyor. Her yaştan her kesimden seyirciye ulaşmayı ve Bozüyük'te yerleşik tiyatro kültürünü oluşturmayı hedefleyen BBT, düzenli olarak perdelerini açan Bozüyük'ün ilk yerleşik tiyatrosu olacak. Belediye Tiyatrosu'nun ilk oyunu olan ‘Bu Toprağın Çocukları Buluşuyor' adlı oyun 16 Şubat 2022 tarihinde saat 20.00'da Metristepe Kültür Merkezi'nde seyirci karşısına çıkacak. Türkiye'nin iki zıt kutbunda gösterilen Nazım Hikmet Ran ve Necip Fazıl Kısakürek'in hayatlarının ortak noktalarından hareketle oluşturulan metin, iki şairin aynı acılar çektiğini, benzer zorluklarla mücadele ettiğini, ikisinin de vatan sevdasıyla yanıp tutuştuğunu kanıtlayan şiirleri üzerinden kuruldu. Oyun, bu iki şairden yola çıkarak aslında hepimizin ne kadar birbirimize benzeyen insanlar olduğumuzun da bir özeti.

BBT sezon içinde “Bu Toprağın Çocukları Buluşuyor” adlı oyun ve farklı projelerle de seyirci karşısına çıkmaya devam edecek. Tüm Bozüyüklülerin davetli olduğu “Bu Toprağın Çocukları Buluşuyor” adlı oyunun ücretsiz biletleri Metristepe Kültür Merkezinden temin edilebilecek.