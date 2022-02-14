Bozüyük Belediye Tiyatrosu'nun çalışmaları devam ediyor

Pandemi koşulları sebebiyle perde açılışını erteleyen Bozüyük Belediye Tiyatrosu (BBT) 16 Şubat 2022 Çarşamba günü perdelerini 'Bu Toprağın Çocukları Buluşuyor2 adlı tiyatro oyununun prömiyer gösterisi ile açacak. Bozüyüklü tiyatro severlerin beğenisine sunacakları bu ilk oyunun provalarına tüm hızıyla devam eden BBT çalışmalarını ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu, oyuncularla bir süre görüşerek oyun hakkında bilgi aldı. Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu'nun da yer aldığı ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu oyunculara kolaylıklar diledi.