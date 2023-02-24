İhlas Haber Ajansı

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Bozüyük Belediyesi 10. yardım tırı Kahramanmaraş'a yola çıktı

Bozüyük Belediyesi tarafından deprem bölgesi ile başlatılan Afet Yardım Kampanyasınde sağlanan poliüretan zemin malzemesi yüklü 10.

yardım tırı yola çıktı.


Bozüyük Berkosan Yenilikçi Yalıtım ve Ambalaj Çözümleri firmasının desteği ile hazırlanan yardım tırında bulunan zemini ısı ve suya karşı koruyacak “poliüretan” malzemesi Kahramanmaraş'ta çadır zemini olarak kullanılacak. Firma bahçesinden yola çıkan tırı Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ve firma yetkilileri uğurladı.


Başkan Bakkalcıoğlu, tır şoförüne “yolun açık olsun' diyerek ‘hayırlı yolculuklar' diledi.

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