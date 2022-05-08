Bozüyük Belediyesi 4 Eylül Tesisi Anneler Günü'nde Altay konseri ile açıldı

Bozüyük Belediyesi 4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesisi çok amaçlı salonu Anneler Günü'nde düzenlenen tören ve sevilen sanatçı Altay konseri ile hizmete girdi.

Bozüyük Belediyesi tarafından 4 Eylül Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesisi bünyesinde yer alan çok amaçlı salonun açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Özellikle annelerin ilgi gösterdiği sevilen sanatçı Altay Konseri'nde salon adeta doldu taştı. Konser sırasında pop müzik sanatçısı Altay, salona sığmayan ve konseri tesisin bahçesinden dinleyen vatandaşları balkona çıkarak selamladı. Programda ilk olarak protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesilerek salonun açılışı yapıldı. Hemen ardından Başkan Bakkalcıoğlu, beraberindeki protokol üyelerine tesisi gezdirerek Kreş bölümü ile ilgili bilgi verdi. Programın devamında konser öncesinde kısa bir konuşma yapan Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak “Bozüyük ve Eskişehir etle tırnak gibi. Ben sizleri ağırlamaktan çok mutlu oluyorum. Bozüyük bizim yıllardır çok sevdiğimiz dostlarımızın bulunduğu bir yer. Ama bugün çok önemli bir gün. Ne demişler “bir anne tüm dünyayı değiştirebilir” demişler Zübeyde Hanım için. Sizlerde eşlerinizle çocuklarınızla, torunlarınızla, sağlık içinde, huzur içinde uzun yıllar beraber yaşayın” dedi. Ardından söz alan CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün çok önemli bir haftayı geride bıraktığımızı belirterek “Bugün tüm Türkiye'de ve dünyada kutlanan Anneler Günü. Anneler Günü'nün önemini bugün değil her gün idrak eden, 365 gün kendi ruhunda bedeninde yaşayan bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, hepsinin ellerinden öpüyorum. Böylesine güzel bir haftada böylesine güzel bir Kültür Merkezini 4 Eylül Mahallesi'ne kazandıran kısacası Bozüyükümüze kazandıran Kültür Merkezi'nin içerisinde çocuklarımız için kreşlerin olduğu çok görkemli ve güzel bir şekilde düğün salonunun olduğu otoparkıyla yeşil alanlarıyla eğlence merkezlerinin güzel ve güzide kente kazandıran çok değerli Belediye Başkanım Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na sizler adına çok teşekkür ediyorum” diyerek bugün açılışta yalnız bırakmayan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a da teşekkür etti.

Ardından konuşmasına “Sevgili ailem” diyerek devam eden Milletvekili Tüzün “Bizler Bozüyük olarak birliğimizi, beraberliğimizi her zaman bir arada tutan bu kutsal toprakların insanlarıyız. Bu insanları gerek sosyal medya aracılığıyla gerek basın aracılığıyla etnik kimlik siyaseti yapan bizi bölmek isteyenler bizi parçalamak isteyenlere en güzel cevabı kadınlarımız birlik ve beraberlik ile burada bugün göstermiş oluyorlar. O nedenle hepinizi yürekten kutluyorum. Biz bu kentte doğduk, bu kentte yaşıyoruz, öldükten sonrada cenazemiz bu kentte olacak. O nedenle bu kentin gelişmesinde bu kentin birlik ve beraberliğine nifak tohumu atanlara hep birlikte en güzel cevabı bugün buradan veriyoruz. Ve bundan sonrada vermeye devam edeceğiz. Bu birlik ve beraberliğimizi Allah muhafaza etsin. Hepinizin Anneler Gününü bir kez daha kutluyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum.” dedi. Ardından sahne alan pop müzik sanatçısı Altay Bozüyüklü hayranlarıyla hasret giderdi. Altay'ın sevilen şarkılarını seslendirdiği konser programında tüm katılımcılar doyasıya eğlendi. Sahneye gelerek tüm misafirlerin Anneler Günü'nü kutlayan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcığlu “Biz burayı bitirdik, epeydir açmıyorduk. Özellikle Anneler Günü'nde bu salonu tüm Bozüyük'ün hizmetine sunalım istedik. O yüzden bugüne denk getirdik. Burada kadınlarımıza nasıl bir eğlence düzenleyelim dedik. Aklımıza Altay Bey geldi. Sağolsun bizleri kırmadı, sizlere bu Anneler Günü'nü eğlenceli olarak geçirmek üzere aramıza katıldı. Çok teşekkür ediyorum ve kendisine Büyük Önderimizin plaketini sunuyorum.” dedi. Başkan Bakkalcıoğlu'nun eşi Merih Bakkalcıoğlu'da sevilen sanatçı Altay'a ve Bozüyük Belediyesi ile Kent Konseyi adına Şehit annelerini ziyaret eden Kent Konseyi Kadın Meclisi'ne teşekkür ederek Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkan Yardımcısı Berna Akdemir Çelik'e çiçek takdim etti. Başkan Bakkalcıoğlu salondaki annelere ayrıca çiçek hediye etti.

Bozüyüklü annelerin sevilen pop müziği sanatçısı Altay'ın konseri ile unutulmaz bir Anneler Günü geçirdiği açılış törenine; CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP İlçe Başkanı İhsan Esel, İYİ Parti İlçe Başkanı Yusuf Çırak, İl Genel Meclis Üyeleri Hüseyin Elmas ve Osman Çetin, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve Bozüyüklü anneler katıldı.