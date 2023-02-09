Bozüyük Belediyesi 4'üncü yardım tırı yola çıktı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Bozüyük Belediyesi tarafından başlatılan Afet Yardım Kampanyası yoğun bir katılımla devam ediyor. Kampanya kapsamında toplanan yardımlarla dolan yüksek dorseli 4'üncü tır da deprem bölgesi Adıyaman'a hareket etti.

Bozüyük Belediyesi yardım tırı S.S. Bozüyük Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi tır parkından yola çıkarken gönüllü tır şoförünü Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Arif Ercan ve kooperatif üyeleri uğurlayarak hayırlı yolculuklar diledi.

Bozüyük Belediyesi Yardım tırlarının 3'üncü de dün deprem bölgesi Gaziantep'e hareket etmişti. Yardım tırlarında Bozüyük Belediyesi Afet Yardım Kampanyası kapsamında toplanan kullanılmamış çadır, battaniye, ısıtıcı, kışlık kıyafet, bebek bezi ve maması, ped, su, ekmek, kuru gıda gibi yardım malzemeleri yer alıyor.