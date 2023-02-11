Bozüyük Belediyesi 8'inci yardım aracı yola çıktı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Bozüyük Belediyesi tarafından başlatılan Afet Yardım Kampanyası kapsamında gönüllülerin desteğiyle hazırlanan yardım tırı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine hareket etti.

Aracın gönüllü şoförlerini ‘yolunuz açık olsun' diyerek uğurlayan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ‘hayırlı yolculuklar' diledi. Yardım tırında Bozüyük Belediyesi Afet Yardım Kampanyası kapsamında Bozüyüklü gönüllülerin desteğiyle toplanan kışlık kıyafetlerin yanı sıra ağırlıklı olarak su, ekmek, çocuk bezi ve çocuk hijyen malzemeleri yer alıyor.