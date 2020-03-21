İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bozüyük Belediyesi çalışanlarından 'evde kal' çağrısına destek

Korona virüse karşı 7 gün 24 saat görev başında olan sağlık çalışanlarının paylaştığı, "Biz senin için burada kalıyoruz, sen de bizim için lütfen evde kal" çağrısı, Bozüyük Belediyesi çalışanlarından da destek gördü.

Korona virüse karşı 7 gün 24 saat görev başında olan sağlık çalışanlarının paylaştığı, "Biz senin için burada kalıyoruz, sen de bizim için lütfen evde kal" çağrısı, Bozüyük Belediyesi çalışanlarından da destek gördü.


Bozüyük Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda


belediye çalışanları, ellerindeki “Biz sizin için burada çalışıyoruz, siz de bizim için lütfen evde kalın” pankartlarıyla salgına karşı evde kalınması konusuna dikkat çektiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.