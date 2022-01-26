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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü kızlar basketbol takımları galibiyetlerle başladı

Bilecik’te düzenlenen U16 Basketbol Kızlar İl Birinciliği müsabakaları başladı.

Bilecik'te düzenlenen U16 Basketbol Kızlar İl Birinciliği müsabakaları başladı. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü kızlar basketbol takımları turnuvaya galibiyetlerle başladı


Bilecik Atatürk Spor Salonu'nda oynanan ve oldukça heyecanlı geçen U16 Basketbol Kızlar İl Birinciliği müsabakalarına Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü 2 takımla katılırken, turnuvaya galibiyetlerle başladı. Nefes kesen müsabakalarda Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor A Takımı Bilecik Tedak Spor'u 43-24, Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor B Takımı da Bilecik Gençlik Spor'u 27-20 yenmeyi başardı.

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