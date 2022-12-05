Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü ligin ilk yarısını namağlup tamamladı

Liginin 7. haftasında galibiyet serisini bozmayarak karşılaştığı MFA Zonguldak DSİ Spor'u 3-1 yendi.

Zonguldak Site Spor Salonu'nda oynanan maça voleybolcular 4 Aralık Madenciler Günü nedeniyle “Dünya Madenciler Günü Kutlu Olsun” yazılı bir pankartla çıktılar ve izleyenler tarafından uzun bir süre alkışlandılar. Oldukça heyecanlı geçen maçta "Bizim Kızlar" 1. seti 23-25 kaybederken 2. seti 25-21, 3. seti 25-22 ve 4. seti de 25-13'lük skorla alarak maçı 3-1 kazandı. Başarılı performanslarıyla beğeniyle izlenen “Bizim Kızlar” 7 hafta süren ligin ilk yarısını namağlup bir şekilde grup lideri olarak tamamladı.

Maçı CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, protokol üyeleri ve çok sayıda voleybolsever izledi.