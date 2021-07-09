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Bozüyük Belediyesi ekipleri hayvan pazarında bayram tedbirlerini almaya başladı

Kurban Bayramına sayılı günler kala Bozüyük Belediyesi hayvan pazarında bayram hazırlıkları başladı.


Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında sağlıklı ve hijyenik koşullarda hayvan alım satımının ve sevkinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri alıyor. Ekipler, temizlik, ilaçlama, bakım ve onarım çalışmalarını hızla tamamlayarak, Kurban Bayramı öncesinde ve bayramda vatandaşlara daha sağlıklı bir ortam sağlamaya gayret gösteriyor. Daha temiz ve düzenli olması amacıyla kurban satış yerlerinin düzenlendiği canlı hayvan pazarının önümüzdeki günlerde çok sayıda vatandaş tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.

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